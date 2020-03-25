В Татарстане производство материала для медицинских масок увеличат в 10 раз

25 Март 2020 2020-03-25T16:23:17+03:00

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В среду, 25 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на заводе “Полиматиз” - единственном предприятии республики, где производится нетканный материал для медицинских масок. С начала марта там выпустили порядка 67,4 тонн подобной продукции.

В связи с потребностью жителей региона в медицинских масках во время пандемии коронавируса, на заводе хотят увеличить производство в 10 раз. Предприятие готово выпускать до 600 тонн нетканного материала в месяц.

- Рустам Минниханов поручил проработать вопрос поставки медицинских масок с предприятиями, которые закупают в Татарстане сырье для их производства. Все эти заводы находятся за пределами республики. Татарстан готов закупать готовую продукцию, - отмечает пресс-служба президента республики.

ИСТОЧНИК KP.RU