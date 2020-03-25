В Татарстане производство материала для медицинских масок увеличат в 10 раз
В среду, 25 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на заводе “Полиматиз” - единственном предприятии республики, где производится нетканный материал для медицинских масок. С начала марта там выпустили порядка 67,4 тонн подобной продукции.
В связи с потребностью жителей региона в медицинских масках во время пандемии коронавируса, на заводе хотят увеличить производство в 10 раз. Предприятие готово выпускать до 600 тонн нетканного материала в месяц.
- Рустам Минниханов поручил проработать вопрос поставки медицинских масок с предприятиями, которые закупают в Татарстане сырье для их производства. Все эти заводы находятся за пределами республики. Татарстан готов закупать готовую продукцию, - отмечает пресс-служба президента республики.
ИСТОЧНИК KP.RU