В Казани выявлена нелегальная свалка площадью более 80 квадратных метров

25 Март 2020 2020-03-25T19:00:44+03:00

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Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана нашли крупную свалку строительных и ремонтных отходов на улице Юго-Западная в Казани. Площадь захламления составила около 86 квадратных метров, а объем всего мусора - 220 кубометров.

В пресс-службе ведомства отмечают, что организатор свалки уже найден и привлечен к ответственности. Его обвинили по административной статье “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления”.

ИСТОЧНИК KP.RU