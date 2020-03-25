В Казани выявлена нелегальная свалка площадью более 80 квадратных метров
Ее нашли на улице Южно-Промышленная
Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана
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Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана нашли крупную свалку строительных и ремонтных отходов на улице Юго-Западная в Казани. Площадь захламления составила около 86 квадратных метров, а объем всего мусора - 220 кубометров.
В пресс-службе ведомства отмечают, что организатор свалки уже найден и привлечен к ответственности. Его обвинили по административной статье “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления”.
ИСТОЧНИК KP.RU