В 2020 году в Татарстане отремонтируют участок дороги Бугульма-Уральск
В 2020 году в Татарстане будет отремонтирован 1,1 километра автодороги Бугульма-Уральск в Бугульминском районе. Работы будут проведены в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.
- Во время дорожных работ планируется отремонтировать верхний слой асфальтобетонного покрытия и укрепить обочины, - отмечает пресс-служба Минтранспорта республики.
Отметим, что общая протяженность дороги Бугульма-Уральск составляет 24 километра. Она выходит на границу с Оренбургской областью и является частью транспортного коридора Ижевск-Бузулук-Казахстан. В сутки по трассе проезжает более 5 тысяч автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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