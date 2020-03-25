2020-03-25T17:26:48+03:00
Общество

В 2020 году в Татарстане отремонтируют участок дороги Бугульма-Уральск

Там восстановят асфальт и укрепят обочины
Алина ГАБДУЛИНА
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Работы будут проведены в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.Работы будут проведены в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2020 году в Татарстане будет отремонтирован 1,1 километра автодороги Бугульма-Уральск в Бугульминском районе. Работы будут проведены в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”.

- Во время дорожных работ планируется отремонтировать верхний слой асфальтобетонного покрытия и укрепить обочины, - отмечает пресс-служба Минтранспорта республики.

Отметим, что общая протяженность дороги Бугульма-Уральск составляет 24 километра. Она выходит на границу с Оренбургской областью и является частью транспортного коридора Ижевск-Бузулук-Казахстан. В сутки по трассе проезжает более 5 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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