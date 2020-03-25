2020-03-25T18:28:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Звезды татарской эстарды дадут онлайн-концерты из-за коронавируса

Первым 25 марта в 19.00 выступит народный артист республики Салават Фатхетдинов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @rusminnikhanovФото: @rusminnikhanov
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Пока тысячи человек по всей России выбирают самоизоляцию или находятся на карантине из-за коронавируса, звезды татарской эстрады решили разнообразить их будни серией онлайн-концертов. Проект на своей странице в соцсети анонсировал президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Шэп булган бу. Барыгызны да онлайн концертка чакырам! (Здорово получилось. Приглашаю каждого на концерт! - Тат.) - написал глава республики.

Первым в среду, 25 марта, выступит народный артист республики Салават Фатхетдинов. Концерт начнется в 19.00. В будущем в проекте примут участие Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Диляра Вагапова и Ришат Тухватуллин.

Выступления можно будет смотреть в официальном интернет-сообществе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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