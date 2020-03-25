От волнения не могла открыть дверь: в Ульяновской области пожарные спасли 91-летнюю женщину
Во вторник, 24 марта, в поселке городского типа Павловка загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Зеленой. На момент пожара в ней находилась хозяйка - 91-летняя пенсионерка. От волнения пожилая женщина не могла вставить ключ в замочную скважину, открыть дверь и выбраться наружу. Пришлось ей вызывать спасателей.
Они смогли вывести пенсионерку на улицу. Помощь медиков бабушке не понадобилась.
- В 12:01 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 5 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка двухкомнатной квартиры, стены, потолок, помещение кухни на площади 5 квадратных метров. Квартира закопчена, - отмечает пресс-служба МЧС Ульяновской области.
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Дело в том, что пенсионерка оставила на включенной газовой плите чайник. Рядом лежал прихват, на который и перекинулось пламя.
Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
ИСТОЧНИК KP.RU