Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал протирать иконы в церквях и чаще молиться о преодолении коронавируса
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава обратился к верующих по случаю распространения в мире коронавируса. Он напомнил о важности соблюдения санитарно-гигиенических мер в храмах. Речь идет о проветривании помещений, протирании икон, частой уборке церквей и приостановке работы воскресных школ, приходских секций и кружков.
- Призываю всех вас к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия.Однако, напоминаю Вам о недопустимости легкомысленного отношения к коронавирусной инфекции, пренебрежению врачебными предписаниями, игнорированию профилактических меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих, - отметил Варнава.
После он заметил, что верующим стоит читать молитвы о преодолении коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU