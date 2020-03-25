Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал протирать иконы в церквях и чаще молиться о преодолении коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T13:28:47+03:00

Он также напомнил о необходимости остановки работы вечерних школ, приходских секций и кружков

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Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава обратился к верующих по случаю распространения в мире коронавируса. Он напомнил о важности соблюдения санитарно-гигиенических мер в храмах. Речь идет о проветривании помещений, протирании икон, частой уборке церквей и приостановке работы воскресных школ, приходских секций и кружков.

- Призываю всех вас к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия.Однако, напоминаю Вам о недопустимости легкомысленного отношения к коронавирусной инфекции, пренебрежению врачебными предписаниями, игнорированию профилактических меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих, - отметил Варнава.

После он заметил, что верующим стоит читать молитвы о преодолении коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU