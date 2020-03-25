В Татарстане из-за курящего мужчины едва не погибли 7 человек

25 Март 2020 2020-03-25T13:49:24+03:00

Обладателя вредной привычки также спасли и с ожогами увезли в больницу

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Пожар в пятиэтажке на проспекте Мира в Елабуге начался во вторник, 24 марта, в 15.20. Едкий дым появился на пятом этаже, и он отрезал пути к выходу для жителей подъезда. 15 человек с нижних этажей успели эвакуироваться самостоятельно, но восемь жильцов попали в западню.

Когда на место прибыли пожарные, то из окна комнаты на 5-ом этаже вырывалось пламя, шел густой дым. Из соседнего окна высунулись двое, которые просили о помощи.

Специалисты МЧС Татарстана развернули автолестницу и с ее помощью спасли 43-летнюю женщину и 50-летнего мужчину. Медики "скорой" поставили им диагноз - отравление продуктами горения легкой степени. Мужчина и женщина от госпитализации отказались.

Одного пострадавшего обнаружили в горящей квартире, 48-летнего мужчину с помощью маски спасаемого вытащили из огня. Его с диагнозом "термические ожоги рук и ног I-II степени (25%)" госпитализировали в Елабужскую ЦРБ. Одновременно проводилось тушение пожара в квартире.

По лестничному маршу при помощи устройств капюшонного типа сотрудники МЧС спасли с 5 этажа еще 5 человек.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара обгорели вещи и мебель на площади 5 квадратных метров, закопчены стена и потолок квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU