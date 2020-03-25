В Татарстане во время пожара мужчину пришлось снимать с балкона

25 Март 2020 2020-03-25T18:10:15+03:00

Огонь и едкий дым отрезали ему пути к спасению

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Пожар в квартире многоэтажки на улице Ямашева в Азнакаево начался в 18.40 во вторник, 24 марта. Пожарных вызвали жильцы дома, когда в подъезд просочился едкий дым. Часть соседей эвакуировалась самостоятельно, но мужчина со второго этажа не успел. Спасаясь от удушья, он вышел на балкон и уже оттуда звал на помощь.

Приехавшие пожарные сумели его эвакуировать по выдвижной 3-х коленной лестнице. Спасенным оказался 52-летний хозяин горящей квартиры.

- В результате пожара огнем повреждена ванная комната на площади 5 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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ИСТОЧНИК KP.RU