В Ульяновске спасатели вызволили из подпола двух собак
О животных, оказавшихся в ловушке, им сообщил местный житель [фото]
Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
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Житель Ленинского района Ульяновска услышал, как в подвальном помещении сгоревшего сарая на улице Роза Люксембург скулят две собаки. Мужчина сообщил об этом в службу спасения. На место приехали члены городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Андрея Романова.
Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
- Спасатели при помощи альпинистского снаряжения вытащили животных на поверхность, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.
Отмечается, что животные не пострадали. Помощь ветеринаром им также не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU