2020-03-25T20:07:14+03:00
Происшествия

В Ульяновске спасатели вызволили из подпола двух собак

О животных, оказавшихся в ловушке, им сообщил местный житель [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской областиФото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
Изменить размер текста:

Житель Ленинского района Ульяновска услышал, как в подвальном помещении сгоревшего сарая на улице Роза Люксембург скулят две собаки. Мужчина сообщил об этом в службу спасения. На место приехали члены городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Андрея Романова.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

- Спасатели при помощи альпинистского снаряжения вытащили животных на поверхность, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

Отмечается, что животные не пострадали. Помощь ветеринаром им также не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске спасатели вызволили из подпола двух собак
Жительницу Казани осудили за чужие телефонные разговоры
Следователи устанавливают личность мужчины, чью голову нашли в Нижнекамске
В Казани выявлена нелегальная свалка площадью более 80 квадратных метров
От волнения не могла открыть дверь: в Ульяновской области пожарные спасли 91-летнюю женщину
Звезды татарской эстарды дадут онлайн-концерты из-за коронавируса
В Татарстане во время пожара мужчину пришлось снимать с балкона
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
В Казани пропал 54-летний Марсель Шарафутдинов
В 2020 году в Татарстане отремонтируют участок дороги Бугульма-Уральск
В СИЗО Казани арестантам пытались передать чай с гашишем
В Татарстане производство материала для медицинских масок увеличат в 10 раз
В Казани около детсада неизвестный устроил стрельбу