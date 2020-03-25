В Ульяновске спасатели вызволили из подпола двух собак

25 Март 2020 2020-03-25T20:07:14+03:00

О животных, оказавшихся в ловушке, им сообщил местный житель [фото]

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Житель Ленинского района Ульяновска услышал, как в подвальном помещении сгоревшего сарая на улице Роза Люксембург скулят две собаки. Мужчина сообщил об этом в службу спасения. На место приехали члены городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Андрея Романова.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

- Спасатели при помощи альпинистского снаряжения вытащили животных на поверхность, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

Отмечается, что животные не пострадали. Помощь ветеринаром им также не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU