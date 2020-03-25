В Чувашии во время пожара погиб мужчина

25 Март 2020 2020-03-25T15:49:31+03:00

По предварительным данным, он отравился продуктами горения

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Возгорание в частном доме в деревне Бишево в Урмарском районе республики произошло рано утром во вторник, 24 марта. Дым из окон заметили соседи, они и вызвали пожарных.

На место ЧП приехали специалисты МЧС Чувашии и вытащили из горящего здания его хозяина. Однако прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

По предварительным данным, погибший отравился продуктами горения.

При выяснении обстоятельств трагедии местные жители рассказали, что мужчина часто выпивал и курил. Предположительно, последнее и стало причиной трагедии, сообщили в МЧС Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU