2020-03-25T12:14:41+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию обойдется Чувашии в 59 миллионов рублей

Деньги будут выделены из резервного фонда республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги будут направлены на зарплату членам избирательных комиссий и тем, кто будет помогать в подготовке и проведении голосования.Деньги будут направлены на зарплату членам избирательных комиссий и тем, кто будет помогать в подготовке и проведении голосования.Фото: Дмитрий РОМАНОВ
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22 апреля в России должно состоятся голосование по поправкам в Конституцию страны. В Чувашии уже начались активные подготовки к этому мероприятию. На его проведение из резервного фонда республики будет выделено 59 миллионов рублей. Такое постановление подписал врио главы региона Олег Николаев.

Известно, что деньги будут направлены на зарплату членам избирательных комиссий, а также тем, кто будет помогать в подготовке и проведении голосования. Кроме того, часть средств будет потрачена на аренду помещений, транспорт, услуги связи и закупку канцелярских принадлежностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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