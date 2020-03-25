2020-03-25T11:10:15+03:00
Происшествия

В Татарстане под суд пойдет мать, которая избивала дочь и выламывала дверь молотком, когда та пряталась

Женщину обвиняют сразу по двум уголовным статьям
Лика ИСАЕВА
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Женщину задержали за истязания дочериЖенщину задержали за истязания дочериФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нурлатский районный суд направлены уголовные дела по статьям "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". За это перед законом ответит 35-летняя жительница Нурлата, которая сейчас находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, женщина систематически напивалась и избивала свою 14-летнюю дочь. Била ее и по голове, да так сильно, что однажды, испугавшись очередных побоев, девочка спряталась в ванной.

Желая добраться до ребенка, обвиняемая стала била посуду и мебель, затем молотком начала ломать дверь ванной комнаты. Когда злоумышленница успокоилась, ее дочь выбежала на улицу и позвонила бабушке, а та вызвала сотрудников правоохранительных органов.

- Вину женщина полностью признала, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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