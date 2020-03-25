В Татарстане к 75-летию Победы и 100-летию ТАССР выпустят транспортные карты с новым дизайном
Их общий тираж составит 11 тысяч экземпляров [фото]
Разработка дизайна транспортной карты уже завершена, осталось ее изготовить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В преддверии 75 годовщины Победы и 100-летия образования ТАССР в Татарстане готовятся выпустить транспортные карты с новым дизайном. Их общий тираж составит 11 тысяч экземпляров.
- Мы уверены, что карты с новым дизайном будут интересны и коллекционерам, - отмечает гендиректор АО “Транспортная карта” Денис Эйдлин.
Фото: kazantransport.ru
Отметим, что в 2019 году в Татарстане была выпущена транспортная карта с символикой 45-ого мирового Чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который прошел в Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU