В Татарстане к 75-летию Победы и 100-летию ТАССР выпустят транспортные карты с новым дизайном

25 Март 2020 2020-03-25T10:25:20+03:00

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В преддверии 75 годовщины Победы и 100-летия образования ТАССР в Татарстане готовятся выпустить транспортные карты с новым дизайном. Их общий тираж составит 11 тысяч экземпляров.

- Мы уверены, что карты с новым дизайном будут интересны и коллекционерам, - отмечает гендиректор АО “Транспортная карта” Денис Эйдлин.

Фото: kazantransport.ru

Отметим, что в 2019 году в Татарстане была выпущена транспортная карта с символикой 45-ого мирового Чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который прошел в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU