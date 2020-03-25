В Чувашии лихач на иномарке на встречке врезался в ВАЗ, пострадали три ребенка и их мама

25 Март 2020 2020-03-25T08:15:13+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в 18.00 на Алатырском шоссе республики. По предварительным данным, водитель иномарки Kia Carens превысил безопасную скорость. В зоне действия дорожного знака "40 км/ч" он вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-2107.

В салоне "семерки" находились 44-летняя женщина-водитель и ее трое сыновей - мальчики в возрасте 4-х, 8-ми и одиннадцати лет. Дети находились в удерживающих устройствах или были пристегнуты ремнями безопасности. Их родительница оказалась зажата в "семерке", ее деблокировали спасатели МЧС Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU