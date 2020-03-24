В Татарстане из-за коронавируса запущена «горячая линия» по вопросам приобретенных путевок
В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в мире Россия закрыла свои границы, а также ограничила авиасообщение с другими странами, в довольно непростой ситуации оказались туристы.
Поэтому Госкомитет Татарстана по туризму решил в помощь им открыть «горячую линию» по вопросам уже купленных путевок.
Так, консультации можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону: +7(843)222-90-31.
При этом в Госкомитете Татарстана по туризму отмечают, что те туристы, которые планировали приехать в Казань и уже заказали номера в гостиницах могут без финансовых потерь отменить бронь.
ИСТОЧНИК KP.RU