2020-03-24T19:06:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане из-за коронавируса запущена «горячая линия» по вопросам приобретенных путевок

На все звонки будут отвечать сотрудники Госкомитета республики по туризму
Олег ЛУГОВОЙ
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Консультации можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Консультации можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в мире Россия закрыла свои границы, а также ограничила авиасообщение с другими странами, в довольно непростой ситуации оказались туристы.

Поэтому Госкомитет Татарстана по туризму решил в помощь им открыть «горячую линию» по вопросам уже купленных путевок.

Так, консультации можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону: +7(843)222-90-31.

При этом в Госкомитете Татарстана по туризму отмечают, что те туристы, которые планировали приехать в Казань и уже заказали номера в гостиницах могут без финансовых потерь отменить бронь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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