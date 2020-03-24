В Татарстане из-за коронавируса запущена «горячая линия» по вопросам приобретенных путевок

24 Март 2020 2020-03-24T19:06:19+03:00

Консультации можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Фото: Ольга Крыльцова

На все звонки будут отвечать сотрудники Госкомитета республики по туризму

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В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в мире Россия закрыла свои границы, а также ограничила авиасообщение с другими странами, в довольно непростой ситуации оказались туристы.

Поэтому Госкомитет Татарстана по туризму решил в помощь им открыть «горячую линию» по вопросам уже купленных путевок.

Так, консультации можно получить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону: +7(843)222-90-31.

При этом в Госкомитете Татарстана по туризму отмечают, что те туристы, которые планировали приехать в Казань и уже заказали номера в гостиницах могут без финансовых потерь отменить бронь.

ИСТОЧНИК KP.RU