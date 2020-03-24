Олег Николаев определил новую структуры администрации главы Чувашии
Во вторник, 24 марта, врио руководителя Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение, которое меняет структуру Администрации главы республики. Документ вступит в силу 4 апреля текущего года.
Согласно новой структуре, в администрации уменьшается количество заместителей руководителя - с четырех до трех. Также упраздняется управление по противодействую коррупции. В состав администрации включаются общественная палата Чувашии, аппараты уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей, а также управление по работе с обращениями граждан и взаимодействию с субъектами общественного контроля. При этом учрежден спецотдел по обеспечению деятельности председателя Кабмина Чувашии.
Кроме того, в одну структуру будут объединены пресс-служба администрации главы и протокольная.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU