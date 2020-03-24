Олег Николаев определил новую структуры администрации главы Чувашии

24 Март 2020 2020-03-24T17:40:12+03:00

Документ вступит в силу 4 апреля текущего года

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Во вторник, 24 марта, врио руководителя Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение, которое меняет структуру Администрации главы республики. Документ вступит в силу 4 апреля текущего года.

Согласно новой структуре, в администрации уменьшается количество заместителей руководителя - с четырех до трех. Также упраздняется управление по противодействую коррупции. В состав администрации включаются общественная палата Чувашии, аппараты уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей, а также управление по работе с обращениями граждан и взаимодействию с субъектами общественного контроля. При этом учрежден спецотдел по обеспечению деятельности председателя Кабмина Чувашии.

Кроме того, в одну структуру будут объединены пресс-служба администрации главы и протокольная.

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ИСТОЧНИК KP.RU