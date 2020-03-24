За месяц в Казани жилье на вторичном рынке подорожало на 1,4%

24 Март 2020 2020-03-24T15:47:36+03:00

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Стало известно, что в Казани за месяц вторичное жилье подорожало на 1,4%, а за год - на 4,2%. Так, средняя цена таких квартир в столице Татарстана сейчас составляет около 85 тысяч рублей за квадратный метр. К такому выводу пришли эксперты портала Циан.

Отметим, что в рейтинге из 15 крупных городов России, посвященном динамике цен за месяц на вторичное жилье, Казань заняла третье место. “Золото” у Омска (+1,8%), “серебро” - у Москвы (+1,5%). В столице страны квадратный метр жилья в этом разрезе в среднем стоит более 211 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU