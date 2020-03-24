2020-03-24T15:47:36+03:00
Экономика

За месяц в Казани жилье на вторичном рынке подорожало на 1,4%

Сейчас средняя цена квадратного метра в городе составляет 85 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В рейтинге из 15 крупных городов России, посвященном динамике цен за месяц на вторичное жилье, Казань заняла третье место.В рейтинге из 15 крупных городов России, посвященном динамике цен за месяц на вторичное жилье, Казань заняла третье место.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что в Казани за месяц вторичное жилье подорожало на 1,4%, а за год - на 4,2%. Так, средняя цена таких квартир в столице Татарстана сейчас составляет около 85 тысяч рублей за квадратный метр. К такому выводу пришли эксперты портала Циан.

Отметим, что в рейтинге из 15 крупных городов России, посвященном динамике цен за месяц на вторичное жилье, Казань заняла третье место. “Золото” у Омска (+1,8%), “серебро” - у Москвы (+1,5%). В столице страны квадратный метр жилья в этом разрезе в среднем стоит более 211 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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