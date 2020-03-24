К концу недели в Татарстане может потеплеть до +10 градусов
Во вторник, 24 марта, в Татарстане обильно выпавший накануне снег должен уже начать таять - в течение дня ожидается до +4 градусов. При этом в отдельных районах республики ожидается мокрый снег и дождь, метель и гололед. Дальше, судя по данным Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь начнется потепление..
Так, в среду ночью столики термометров будут колебаться от -2 до -7 градусов, а днем - от 0 до +5. В четверг в регионе потеплеет уже до +8, а в пятницу и вовсе до +10. Существенных осадков в эти дни не ожидается, ветер будет умеренный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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