2020-03-24T13:51:41+03:00
Экономика

ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Регистратор предлагает вновь создаваемым акционерным обществам новую комплексную услугу, которая включает в себя подготовку комплекта учредительных документов юридического лица и регистрацию выпуска акций. Также в рамках данной услуги ВТБ Регистратор выступает заявителем при государственной регистрации юридического лица в Федеральной налоговой службе России.

Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор:

«Весь процесс регистрации нового акционерного общества теперь будет осуществляться за несколько дней. Учредителям не нужно обращаться в государственные органы, оплачивать государственные пошлины при регистрации выпуска ценных бумаг и посещать нотариуса - все действия осуществляет ВТБ Регистратор, обеспечивая электронное взаимодействие всех участников процесса в максимально сжатые сроки. По новым правилам за два месяца мы уже осуществили регистрацию более 10 выпусков акций при учреждении акционерных обществ и надеемся, что клиенты успели оценить все преимущества работы с ВТБ Регистратором».

СПРАВКА

АО ВТБ Регистратор обеспечивает учет, реализацию и защиту прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Единственным акционером АО ВТБ Регистратор является Банк ВТБ (ПАО). АО ВТБ Регистратор обслуживает более 7300 акционерных обществ и является одним из крупнейших реестродержателей в России, обладая сетью из 56 филиалов и представительств. Кроме услуг по ведению реестра АО ВТБ Регистратор предлагает широкий комплекс дополнительных услуг в области корпоративного управления и права: весь спектр операций с акционерным капиталом, мониторинг структуры акционерного капитала, организацию общих собраний акционеров, регистрацию выпусков ценных бумаг, раскрытие информации, юридический консалтинг.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
За месяц в Казани жилье на вторичном рынке подорожало на 1,4%
Отрезал ухо и ноги: совершившего самоубийство подозревают в расчленении тела приятеля
Из-за коронавируса в Казани ввели ограничения на свадьбах
К концу недели в Татарстане может потеплеть до +10 градусов
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
В Ульяновской области иномарка врезалась в полуприцеп: один человек пострадал
В Татарстане запустили “горячую линию” для помощи бизнесменам во время пандемии коронавируса
В Татарстане нашли живыми Марину и Валентину Законовых
В Татарстане с опасного льда эвакуировали шесть рыбаков
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Чувашии потратят 1,8 миллиарда рублей на строительство нового моста через Малый Цивиль