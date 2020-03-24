В Татарстане учителя, которые уедут работать в села и маленькие города, получат по миллиону рублей

24 Март 2020 2020-03-24T17:21:02+03:00

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Стало известно, что татарстанские учителя, которые согласятся переехать для работы в села и маленькие города региона, получат по миллиону рублей. Речь идет о тех населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина, опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Отмечается, что за единовременные выплаты педагогам отвечает Минобразования Татарстана. Финансирование идет в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете республики на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU