В Казани браконьеру, у которого изъяли более 450 раков, грозит до 2 лет лишения свободы

24 Март 2020 2020-03-24T16:49:32+03:00

Мужчина ко всему прочему уже был судим

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В Казани задержан 60-летний ранее уже судимый мужчина. Он незаконно добывал раков, используя запрещенное орудие лова - “раколовки”. Поймали его в акватории Нижнекамского водохранилища.

Сотрудниками линейного отдела полиции Набережные Челны Казанского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителями Росрыболовства изъяли у мужчины две “раколовки” и 471 рак. Сумма причиненного им ущерба биоресурсам Татарстана превысила 54 тысячи рублей. В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU