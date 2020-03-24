В Казани браконьеру, у которого изъяли более 450 раков, грозит до 2 лет лишения свободы
В Казани задержан 60-летний ранее уже судимый мужчина. Он незаконно добывал раков, используя запрещенное орудие лова - “раколовки”. Поймали его в акватории Нижнекамского водохранилища.
Сотрудниками линейного отдела полиции Набережные Челны Казанского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителями Росрыболовства изъяли у мужчины две “раколовки” и 471 рак. Сумма причиненного им ущерба биоресурсам Татарстана превысила 54 тысячи рублей. В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU