2020-03-24T12:25:28+03:00
Происшествия

В Татарстане с опасного льда эвакуировали шесть рыбаков

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Спасатели на "Хивусе" спасли рыбаковСпасатели на "Хивусе" спасли рыбаковФото: МЧС Татарстана
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На помощь спасателей позвали шестеро мужчин, оказавшиеся в западне во время рыбалки на реке Кама в понедельник, 23 марта. Они в районе Лаишево расположились на льду, а когда в 11.36 собрались вернуться, то обнаружили, что на тонком льду образовалась широкая трещина. Перебраться на берег самостоятельно рыбаки уже не смогли.

На место ЧП выдвинулась дежурная группа спасателей временного спасательного поста Лаишево. Они вместе с сотрудниками ГИМС выехали на судне на воздушной подушке «Хивус» на реку Кама и спасли рыбаков.

По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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