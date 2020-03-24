В Казани девушка-водитель сбила пенсионерку, которая переходила дорогу на "зеленый"

24 Март 2020 2020-03-24T09:47:40+03:00

Наезд на пешехода произошел в Советском районе Казани Фото: Из материалов пресс-службы

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60-летнюю пенсионерка попала под колеса иномарки "Ниссан Жук" в понедельник, 23 марта, в 7.00 на перекрестке улиц Минская - Проспект Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 34-летняя женщина, водитель иномарки, грубо нарушила правила дорожного движения - при повороте налево не пропустила пешехода, которая переходила дорогу на "зеленый" сигнал светофора.

- Пострадавшая получила тяжелые травмы и госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Состояние пешехода оценивается как тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU