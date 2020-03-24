В Казани девушка-водитель сбила пенсионерку, которая переходила дорогу на "зеленый"
60-летнюю пенсионерка попала под колеса иномарки "Ниссан Жук" в понедельник, 23 марта, в 7.00 на перекрестке улиц Минская - Проспект Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 34-летняя женщина, водитель иномарки, грубо нарушила правила дорожного движения - при повороте налево не пропустила пешехода, которая переходила дорогу на "зеленый" сигнал светофора.
- Пострадавшая получила тяжелые травмы и госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Состояние пешехода оценивается как тяжелое.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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