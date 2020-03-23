В Набережных Челнах парень признался в разврате 14-летней школьницы

23 Март 2020 2020-03-23T19:42:55+03:00

Парня будут судить по уголовной статье "Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста". Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Печально закончилась встреча Нового года для 14-летней жительницы Набережных Челнов. Школьница приехала 1 января к своим друзьям отметить праздник. В компании был и 23-летний житель татарстанского автограда. В один из моментов пьяный парень пригласил девочку к себе в гости - его квартира была в том же доме. Там он и совершил в отношении школьницы развратные действия. Вернувшись домой, девочка рассказала родителям о произошедшем, они вызвали правоохранителей.

Свою вину по статье "Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста" задержанный злоумышленник признал полностью. На время следствия он находился под подпиской о невыезде.

- Уголовное дело передано в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU