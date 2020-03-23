2020-03-23T15:00:13+03:00
Экономика

ВТБ наградил победителя национальной премии «Бизнес-Успех»

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ВТБ принял участие в подведении итогов ежегодной Всероссийской национальной премии «Бизнес-Успех», наградив победителя в номинации «Лучший интернет-проект».

Церемония награждения прошла в онлайн-формате в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни», организованного общественной организацией «Опора России», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив при поддержке ВТБ.

Национальная премия «Бизнес-Успех» — это всероссийский конкурс для действующих предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. В 2019 году на участие в конкурсе, который проходил в 20 городах всех федеральных округов страны, было подано более 1,5 тыс. заявок, а в финале приняли участие 120 предпринимателей из разных регионов.

Победителем премии в номинации «Лучший интернет-проект» стал Роман Попов из Воронежа, директор и основатель компании «Angels IT», которая 10 лет занимается разработкой программного обеспечения и приборов для автоматизации бизнес-процессов. Он получит специальный приз от ВТБ — ноутбук MacBook Pro, сертификат на годовое бесплатное премиальное расчетно-кассовое обслуживание и индивидуальный коучинг по выходу на экспорт с В2B-платформой «ВТБ Бизнес Коннект».

- ВТБ помогает бизнесу делом и участие банка в мероприятиях, ориентированных на поддержку предпринимательства, - еще одно подтверждение этому. Мы верим, что наша поддержка откроет для победителя премии новые возможности и точки роста, а советы экспертов банка помогут найти потенциальных покупателей и партнеров для дальнейшего развития своего бизнеса, - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Группа ВТБ поддерживает премию «Бизнес-Успех» на протяжении девяти лет. В 2019 году банк принимал участие в работе жюри конкурсной комиссии по отбору победителей премии, а также в пленарных сессиях, проходивших в течение года в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни».

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