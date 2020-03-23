Житель Чебоксар перечислил лже-следователю 1,4 миллиона рублей
66-летний житель Чебоксар обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Ранее пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся следователем. Незнакомец сообщил о задержании преступников, которые продавали некачественные лекарства, и положенной мужчине компенсации в 540 тысяч рублей.
Пенсионер обрадовался и тут же перевел «следователю» 1,4 миллиона рублей страховки и комиссии, которые должны были ему вернуться вместе с компенсацией. Однако ничего мужчине перечислено не было, и он пошел в полицию.
Сейчас лже-следователя ищут настоящие правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU
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