Житель Чебоксар перечислил лже-следователю 1,4 миллиона рублей

23 Март 2020 2020-03-23T19:23:47+03:00

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66-летний житель Чебоксар обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Ранее пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся следователем. Незнакомец сообщил о задержании преступников, которые продавали некачественные лекарства, и положенной мужчине компенсации в 540 тысяч рублей.

Пенсионер обрадовался и тут же перевел «следователю» 1,4 миллиона рублей страховки и комиссии, которые должны были ему вернуться вместе с компенсацией. Однако ничего мужчине перечислено не было, и он пошел в полицию.

Сейчас лже-следователя ищут настоящие правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU