В Казани заработал онлайн-проект для дистанционной связи с библиотеками
В Казани разработан онлайн-проект «Библиотека по соседству». С его помощью горожане смогут узнавать о наличии определенных книг в городских библиотеках, бесплатных вебинарах, подкастах и аудиокнигах.
С помощью QR-кода библиотеки можно вступить в специальный чат, где будет появляться вся информация.
Мэрия города отмечает, что библиотеки открыты на индивидуальную выдачу книг. Горожан по прежнему просят воздерживаться от посещения мест массового скопления людей из-за угрозы распространение коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU