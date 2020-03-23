В Казани заработал онлайн-проект для дистанционной связи с библиотеками

23 Март 2020 2020-03-23T19:03:39+03:00

С помощью QR-кода библиотеки можно выступить в специальный чат, где будет появляться вся информация. Фото: Евгения ГУСЕВА

Так люди смогут узнать о наличии книг, бесплатных вебинарах, подкастах и аудиокнигах

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В Казани разработан онлайн-проект «Библиотека по соседству». С его помощью горожане смогут узнавать о наличии определенных книг в городских библиотеках, бесплатных вебинарах, подкастах и аудиокнигах.

С помощью QR-кода библиотеки можно вступить в специальный чат, где будет появляться вся информация.

Мэрия города отмечает, что библиотеки открыты на индивидуальную выдачу книг. Горожан по прежнему просят воздерживаться от посещения мест массового скопления людей из-за угрозы распространение коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU