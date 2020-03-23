В Татарстане прокурор задержал двух вымогателей: парней приговорили к колонии

23 Март 2020 2020-03-23T18:36:32+03:00

Они избивали подростка и требовали у него деньги

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В Актанышском районном суде вынесли приговор для 22-летнего и 19-летнего местных жителей. Молодые люди были признаны виновными в вымогательстве.

Все произошло 31 октября 2019 года, когда прокурор Актаныша Рамиль Аскаров во время возвращения домой со службы через центральный парк заметил, что двое парней напали на подростка. Злоумышленники избивали свою жертву, Аскаров вызвал полицию и сам задержал нарушителей.

Во время судебного следствия выяснилось, что подсудимые побоями вымогали у несовершеннолетнего учащегося 1-го курса Актанышского профессионального техникума 5 тысяч рублей.

- Свою вину подсудимые частично признали, заявив, что сговора на вымогательство денежных средств у потерпевшего у них не было, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Суд приговорил каждого из них к двум годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU