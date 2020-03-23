В Чувашии в отставку отправили главного борца с коррупцией

23 Март 2020 2020-03-23T18:52:18+03:00

Причина кадровых перестановок пока не сообщается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В 2018 году в Чувашии при администрации главы республики создали Управление по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. С момента его создания структурой по борьбе со взяточниками руководил Сергей Галошев.

Но на днях врио главы республики Олегом Николаевым было подписано распоряжение об освобождении чиновника от занимаемой должности.

Причина кадровых перестановок пока не сообщается. Не известно и то, кто теперь возглавит антикоррупционное управление Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU