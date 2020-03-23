2020-03-23T18:52:18+03:00
Общество

В Чувашии в отставку отправили главного борца с коррупцией

Врио главы республики Олег Николаев принял решение освободить Сергея Галошева от данной должности
Лика ИСАЕВА
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Причина кадровых перестановок пока не сообщается.Причина кадровых перестановок пока не сообщается.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2018 году в Чувашии при администрации главы республики создали Управление по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. С момента его создания структурой по борьбе со взяточниками руководил Сергей Галошев.

Но на днях врио главы республики Олегом Николаевым было подписано распоряжение об освобождении чиновника от занимаемой должности.

Причина кадровых перестановок пока не сообщается. Не известно и то, кто теперь возглавит антикоррупционное управление Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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