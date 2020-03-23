В Чувашии во время ремонта загорелся микроавтобус
ЧП произошло в воскресенье, 22 марта, в 18.00 в селе Ковали Урмарского района республики. По предварительным данным, в гараже мужчина ремонтировал свой микроавтобус Renault Trafic. В один из моментов транспорт начал гореть. Владелец не стал мешкать и выкатил горящий микроавтобус из гаража на улицу.
К приезду пожарных транспорт выгорел полностью.
- Предварительная причина – неисправность электропроводки, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Пострадавших в происшествии нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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