В Чувашии во время ремонта загорелся микроавтобус

23 Март 2020 2020-03-23T15:26:46+03:00

Водитель успел выкатить его из гаража

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ЧП произошло в воскресенье, 22 марта, в 18.00 в селе Ковали Урмарского района республики. По предварительным данным, в гараже мужчина ремонтировал свой микроавтобус Renault Trafic. В один из моментов транспорт начал гореть. Владелец не стал мешкать и выкатил горящий микроавтобус из гаража на улицу.

К приезду пожарных транспорт выгорел полностью.

- Предварительная причина – неисправность электропроводки, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Пострадавших в происшествии нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU