В Татарстане очевидцы спасли трех рыбаков
В воскресенье, 22 марта, к главе села Полянски Спасского района республики обратились местные жители. Они рассказали, что трое рыбаков - мужчины в возрасте 40, 44 и 47 лет, отправились на Волгу. По возвращению с рыбалки они побоялись пройти по тонкому льду - вблизи берега уже образовались промоины.
Глава села выделил лодку, на которой очевидцам и удалось спасти рыбаков. Их вывезли на берег.
- От медицинской помощи мужчины отказались, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина произошедшего – нарушение правил безопасности поведения на льду.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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