2020-03-23T14:21:36+03:00
Происшествия

В Татарстане очевидцы спасли трех рыбаков

Последние не могли вернуться со льда на берег из-за промоин
Лика ИСАЕВА
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Ради их спасения местный глава выделил лодку.Ради их спасения местный глава выделил лодку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 22 марта, к главе села Полянски Спасского района республики обратились местные жители. Они рассказали, что трое рыбаков - мужчины в возрасте 40, 44 и 47 лет, отправились на Волгу. По возвращению с рыбалки они побоялись пройти по тонкому льду - вблизи берега уже образовались промоины.

Глава села выделил лодку, на которой очевидцам и удалось спасти рыбаков. Их вывезли на берег.

- От медицинской помощи мужчины отказались, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина произошедшего – нарушение правил безопасности поведения на льду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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