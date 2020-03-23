В Ульяновске началось производство многоразовых масок
Стало известно, что ульяновская фирма начала производство многоразовых масок. Они стали очень популярны из-за распространения в мире коронавируса.
- Сейчас на наш призыв изготавливать маски в регионе откликнулись несколько предприятий Ульяновской области.Сначала планируется обеспечить тех, кто в этом нуждается особо остро: медиков, сотрудников общественного транспорта, фармацевтов, продавцов. Мы продолжим работать над решением этой проблемы, - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Сейчас заказы фирмы составляют 15 тысяч масок. В сутки на предприятии планируют изготавливать 3 тысяч единиц продукции.
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
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