2020-03-23T16:55:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновске началось производство многоразовых масок

В сутки там планируют изготавливать 3 тысяч единиц продукции [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба правительства Ульяновской областиФото: пресс-служба правительства Ульяновской области
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Стало известно, что ульяновская фирма начала производство многоразовых масок. Они стали очень популярны из-за распространения в мире коронавируса.

- Сейчас на наш призыв изготавливать маски в регионе откликнулись несколько предприятий Ульяновской области.Сначала планируется обеспечить тех, кто в этом нуждается особо остро: медиков, сотрудников общественного транспорта, фармацевтов, продавцов. Мы продолжим работать над решением этой проблемы, - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Сейчас заказы фирмы составляют 15 тысяч масок. В сутки на предприятии планируют изготавливать 3 тысяч единиц продукции.

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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