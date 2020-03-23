2020-03-23T14:30:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Казани Ильсур Метшин о туристах во время пандемии коронавируса: "Мы никого в гости не ждем"

Градоначальник предупредил гостей о нежелательных визитах
Лика ИСАЕВА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Во время пока нестабильной ситуации в мире и в России из-за коронавируса Covid-19 нежелательны какие-либо поездки даже внутри страны. Так во время "делового понедельника" в мэрии Казани глава города Ильсур Метшин сообщил, что туристов в мегаполисе сейчас никто не ждет.

- Это не то время, чтобы в Казани ждать гостей. Ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться, только после этого город снова примет туристов, - заявил Метшин. - Мы очень гостеприимный город, на протяжении более 10 лет мы уделяли самое пристальное внимание этой отрасли, но сейчас не то время. Мы никого в гости не ждем.

Напомним, что в столице Татарстана ограничен доступ практически во все культурные и спортивные учреждения, отменили все мероприятия, где численность выступающих и зрителей могла бы превысить 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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