2020-03-23T11:11:46+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле иномарка сбила женщину и 9-летнюю девочку

Ребенок был госпитализирован с места ДТП
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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20 марта около 21.00 на улице Красноармейской в Йошкар-Оле автомобиль Kia сбил 47-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек.

- В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка, которая была госпитализирована, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

Отметим, что также в субботу в поселке Сернур 35-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и наехал на 61-летнюю женщину. После он скрылся с места аварии. Пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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