В Йошкар-Оле иномарка сбила женщину и 9-летнюю девочку
20 марта около 21.00 на улице Красноармейской в Йошкар-Оле автомобиль Kia сбил 47-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек.
- В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка, которая была госпитализирована, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.
Отметим, что также в субботу в поселке Сернур 35-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и наехал на 61-летнюю женщину. После он скрылся с места аварии. Пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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