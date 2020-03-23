В Татарстане из-за смерти месячного ребенка возбуждено уголовное дело
Трагедия произошла в семье жительницы деревни Нижнии Челны Нурлатского района республики. 28 января она родила сына, а 17 февраля, уже после выписки из роддома, обнаружила, что младенец не дышит. Ребенок скончался.
Проведенная судмедэкспертиза показала, что смерть младенца произошла из-за дыхательной недостаточности.
По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" в отношении пока неустановленных медиков, сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах. По версии следствия, ребенка из роддома выписали преждевременно, несмотря на некоторые показания его жизнедеятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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