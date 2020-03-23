2020-03-23T10:42:39+03:00
Общество

В Казани не будут отменять сельхозяйственные ярмарки

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии
Лика ИСАЕВА
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Ярмарки в Казани пройдут на тех же площадках, что стали уже традиционымиЯрмарки в Казани пройдут на тех же площадках, что стали уже традиционымиФото: Из материалов пресс-службы
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Во время совещания "деловой понедельник" в мэрии столицы Татарстана сообщили, что несмотря ни на что, принято решение не отменять традиционные сельхозяйственные ярмарки. Связано это с тем, что населению необходимо пополнить свои запасы продовольствия. Эти ярмарки будут происходить на традиционных местах.

Из-за возникшей паники в продуктовых магазинах буквально сметают все с прилавков, большим спросом пользуются охлажденные куры, бакалея, крупы и макароны. Если к вечеру на полках в магазинах не остается ничего, то за ночь подвозятся товары и их выкладывают на полки на утро. На складах крупных торговых сетей достаточное количество продукции для обеспечения потребности казанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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