В Казани не будут отменять сельхозяйственные ярмарки
Во время совещания "деловой понедельник" в мэрии столицы Татарстана сообщили, что несмотря ни на что, принято решение не отменять традиционные сельхозяйственные ярмарки. Связано это с тем, что населению необходимо пополнить свои запасы продовольствия. Эти ярмарки будут происходить на традиционных местах.
Из-за возникшей паники в продуктовых магазинах буквально сметают все с прилавков, большим спросом пользуются охлажденные куры, бакалея, крупы и макароны. Если к вечеру на полках в магазинах не остается ничего, то за ночь подвозятся товары и их выкладывают на полки на утро. На складах крупных торговых сетей достаточное количество продукции для обеспечения потребности казанцев.
ИСТОЧНИК KP.RU