Таможенники в аэропорту "Казань" нашли у пассажиров коммерческие партии ювелирных изделий

23 Март 2020 2020-03-23T10:10:01+03:00

Вот такие наборы изъяты у пассажиров рейса из Стамбула Фото: Из материалов пресс-службы

Они привезли из Турции более 2000 изделий

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В международном аэропорту Казани во время таможенного контроля авиарейса "Стамбул-Казань" таможенники выявили три факта незаконного ввоза ювелирных изделий.

Три прилетевших из Турции татарстанца выбрали для себя "зеленый коридор", но в их багаже обнаружились ювелирные изделия в коммерческих масштабах: кольца, браслеты, серьги, кулоны, цепочки из металла серебристого цвета. Большинство изделий имели камни различных цветов, форм и размеров. Например, два жителя Лениногорска пытались провести 1066 и 1015 изделий, а жительница Набережных Челнов хотела пронести мимо таможни 178 изделий. Все драгоценности находились в индивидуальных упаковках.

- На некоторых были ярлыки с маркировкой "Made in Turkey 925", в других указания на страну происхождения не было. На каждом изделии имелись пробы, изготовленные методом тиснения "925", - сообщили в Татарстанской таможне. - Характер и количество товара, который перемещали пассажиры, не позволило отнести его к товарам для личного пользования.

В отношении каждого из пассажиров возбуждены дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU