2020-03-22T15:59:18+03:00
Общество

В Чебоксарах пьяный полицейский уснул за рулем

Его уволят по отрицательным мотивам
Наиля ГАЛИМОВА
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Инцидент произошел во внеслужебное время.Инцидент произошел во внеслужебное время.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Чебоксарах в стоящей машине спал водитель. Его заметила проезжающая мимо девушка, но до приезда ГИБДД он успел проснуться и уехать. Однако водителя оперативно задержали.

Как оказалось, за рулем автомобиля был действующий полицейский. От теста на алкоголь мужчина отказался, оформили за отказ от освидетельствования, который влечет за собой штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.

Как сообщили порталу «На-связи.ру» в пресс-службе МВД по Чувашии, полицейского уволят по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Инцидент произошел во внеслужебное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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