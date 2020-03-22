2020-03-22T13:26:26+03:00
Общество

30 апреля в центре Казани ограничат движение транспорта

На улице Кремлевская пройдет Студенческий марш Победы
Наиля ГАЛИМОВА
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Временно ограничивается движение транспорта с 10:00 до 11:05 по улице Кремлевская возле памятника Мусе Джалилю.Временно ограничивается движение транспорта с 10:00 до 11:05 по улице Кремлевская возле памятника Мусе Джалилю.Фото: Алина НИЗАМОВА
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30 апреля с 10:00 до 13:00 часов студенты КФУ пройдут Студенческим маршем Победы по центральным улицам Казани. В связи с этим временно ограничивается движение транспорта с 10:00 до 11:05 по улице Кремлевская возле памятника Мусе Джалилю.

Там планируется построение участников марша церемония возложения цветов к памятнику. А с 10:30 до 12:30 на площадке перед главным зданием университета пройдет торжественная церемония празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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