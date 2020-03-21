В Татарстане с оторвавшейся льды спасли 9 человек

21 Март 2020 2020-03-21T19:08:22+03:00

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В субботу, 21 марта, около 13.35 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи села Атабаево в Лаишевском районе оторвались две льдины, на которых находятся 9 человек. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, обе льдины находились в трех километрах от берега и в 500 метрах друг от друга.

- От медицинской помощи спасённые отказались. Переданы для составления административного протокола, - отмечают в пресс-служба МЧС Татарстана.

Что именно побудило людей выйти на некрепкий лед весной, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU