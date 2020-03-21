2020-03-21T19:08:22+03:00
Происшествия

В Татарстане с оторвавшейся льды спасли 9 человек

Медицинская помощь им не понадобилась
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В субботу, 21 марта, около 13.35 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи села Атабаево в Лаишевском районе оторвались две льдины, на которых находятся 9 человек. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, обе льдины находились в трех километрах от берега и в 500 метрах друг от друга.

- От медицинской помощи спасённые отказались. Переданы для составления административного протокола, - отмечают в пресс-служба МЧС Татарстана.

Что именно побудило людей выйти на некрепкий лед весной, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане с оторвавшейся льды спасли 9 человек
В Марий Эл автоинспекторы на пожаре спасли ребенка
В Чувашии нашли тело пропавшей больше недели назад пенсионерки
В Казани появились первые в Татарстане подземные мусорные контейнеры
Несмотря на коронавирус, министерства и ведомства Татарстана будут работать в штатном режиме
Причиной пожара, в котором погибло три человека, в Чебоксарах могло стать неосторожное обращение с огнем
В Татарстане пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации
В Татарстане пропала 71-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи
В Казани скончался актер и драматург Павел Поляков
“Все будет хорошо!”: президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал людей, которые находятся на карантине
В Чувашии полицейские поймали мужчину с кофе в руках, который был в розыске