В Татарстане пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации
В Татарстане остановлена работа лидеров региональной группы международной религиозной экстремистской организации «Нурджулар», деятельность которой запрещена в России. Это стало возможно благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ, МВД и Росгвардии республики.
Известно, что с 2015 года ячейкой проводились конспиративные собрания и осуществлялась вербовка новых членов.
- 18 марта проведены обыски в четырех адресах, используемых лидером группы и его пособниками. Изъято 17 экземпляров печатных изданий, внесенных в федеральный перечень экстремистских материалов, а также рукописные материалы и электронные носители информации, содержащие сведения об организационной структуре, основных направлениях деятельности и составе группы, - сообщает пресс-служба УФСБ Татарстана.
Отмечается, что лидер экстремистской ячейки заключен под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации. Следственные действия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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