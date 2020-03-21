В Татарстане пропала 71-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи

21 Март 2020 2020-03-21T12:24:41+03:00

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В Татарстане уже ищут пропавшую 71-летнюю Халиму Курбангалиеву из села Пестрецы. Женщина перестала выходить на связь с близкими 12 марта. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Близкие пенсионерки отмечают, что она нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Халима Курбангалиева ростом около 155 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. Женщина сутулится. На момент пропажи на ней был темно-зеленый пуховик с капюшоном, черные гамаши, серые войлочные сапоги и шерстяной платок. С собой у пропавшей была трость.

Просим всех, кто видел Халиму Курбангалиеву, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU