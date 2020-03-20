В Татарстане открыли «горячую линию» по проблеме повышения цен в магазинах
Речь, прежде всего, идет о товарах первой необходимости
Звонки принимаются круглосуточно.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
Министерство промышленности и торговли Татарстана открыло «горячую линию» по рассмотрению проблем с поставками товаров первой необходимости, повышения цен, проблем в реализации готовой продукции.
Звонки принимаются круглосуточную по телефонам: (843) 210 05 77, +7 917 264 13 27
ИСТОЧНИК KP.RU