В 2020 году в Йошкар-Оле две центральные улицы отремонтируют за 97,8 миллиона рублей

20 Март 2020 2020-03-20T19:54:46+03:00

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

На них заменят асфальт, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в 2020 году в Йошкар-Оле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать проезжую часть улиц Пролетарская и Красноармейская. Работы потребуют 97,8 миллиона рублей.

Так, отремонтированы будут участки от улицы Вознесенской до Машиностроителей и от улицы Машиностроителей до Эшпая. Там заменят асфальт, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

Еще 35,5 миллионов рублей отдельно будут выделены на ремонт улицы Дружба - от улицы Анциферова до Санчурского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU