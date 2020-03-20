2020-03-20T19:54:46+03:00
Общество

В 2020 году в Йошкар-Оле две центральные улицы отремонтируют за 97,8 миллиона рублей

На них заменят асфальт, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки
Алина ГАБДУЛИНА
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Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
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Стало известно, что в 2020 году в Йошкар-Оле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать проезжую часть улиц Пролетарская и Красноармейская. Работы потребуют 97,8 миллиона рублей.

Так, отремонтированы будут участки от улицы Вознесенской до Машиностроителей и от улицы Машиностроителей до Эшпая. Там заменят асфальт, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

Еще 35,5 миллионов рублей отдельно будут выделены на ремонт улицы Дружба - от улицы Анциферова до Санчурского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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