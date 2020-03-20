В 2020 году в Йошкар-Оле две центральные улицы отремонтируют за 97,8 миллиона рублей
Стало известно, что в 2020 году в Йошкар-Оле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать проезжую часть улиц Пролетарская и Красноармейская. Работы потребуют 97,8 миллиона рублей.
Так, отремонтированы будут участки от улицы Вознесенской до Машиностроителей и от улицы Машиностроителей до Эшпая. Там заменят асфальт, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.
Еще 35,5 миллионов рублей отдельно будут выделены на ремонт улицы Дружба - от улицы Анциферова до Санчурского тракта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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