2020-03-20T20:05:48+03:00
Политика

Новым главой администрации Чебоксарского района стал Николай Хорасев

Его кандидатуру открытым голосованием утвердило собрание местных депутатов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Чебоксарского района ЧувашииФото: пресс-служба Чебоксарского района Чувашии
Изменить размер текста:

Чебоксарский район Чувашии возглавил 51-летний Николай Хорасев. Его кандидатуру в четверг, 19 марта, при помощи открытого голосования утвердило собрание местных депутатов. С 20 числа он приступил к работе сроком на два года.

СПРАВКА КП

Николай Хорасев родился 2 февраля 1969 года в деревне Салабайкасы Чебоксарского района. После школы он окончил юридический институт МВД России, а с 1993 по 2008 годы служил в МВД Чувашии. С 2010 по 2015 годы он был главой Вурман-Сюктерского сельского поселения, а с 2015 по 2020 годы - депутатом Собрания депутатов Чебоксарского района.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии полицейские поймали мужчину с кофе в руках, который был в розыске
За два месяца 2020 года в Чувашии построили более 1,4 тысячи квартир
В Татарстане огласили приговор проститутке, которая украла 280 тысяч рублей
Новым главой администрации Чебоксарского района стал Николай Хорасев
В 2020 году в Йошкар-Оле две центральные улицы отремонтируют за 97,8 миллиона рублей
В Татарстане житель Башкирии украл 2 500 рублей из мечети и был приговорен к колонии строгого режима
В Татарстане открыли «горячую линию» по проблеме повышения цен в магазинах
В Татарстане подружка зека по переписке «слила» его и сотрудника колонии
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия может стать университетом
Жителя Татарстана за секс-надругательство над мужчиной-инвалидом приговорили к колонии
В Чувашии назначен новый исполняющий обязанности министра природы
В Ульяновской области столкнулись “Лада Гранта” и “Лада Калина”, пострадал один из водителей
СУ СКР Татарстана: мать била 6-летнюю дочку за неровный почерк
В Татарстане заработала “горячая линия” Минобразования для помощи школам и вузам, которые перешли на дистанционное обучение
В Чебоксарах во время пожара погибли бабушка и двое ее малолетних внуков
«Комсмольская правда» в Казани создала клуб для своих подписчиков в WhatsApp
Залезли в дом, избили и угрожали утопить: бизнесмен и безработный отделались условным сроком
Центризбирком Татарстана возглавил Андрей Кондратьев
В Казани на отца, чья 9-месячная дочь погибла при купании, завели уголовное дело
В Чувашии депутат сбивший на машине велосипедиста школьника получил условный срок
В небо над Казанью поднялся модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М