Новым главой администрации Чебоксарского района стал Николай Хорасев

20 Март 2020 2020-03-20T20:05:48+03:00

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Чебоксарский район Чувашии возглавил 51-летний Николай Хорасев. Его кандидатуру в четверг, 19 марта, при помощи открытого голосования утвердило собрание местных депутатов. С 20 числа он приступил к работе сроком на два года.

СПРАВКА КП

Николай Хорасев родился 2 февраля 1969 года в деревне Салабайкасы Чебоксарского района. После школы он окончил юридический институт МВД России, а с 1993 по 2008 годы служил в МВД Чувашии. С 2010 по 2015 годы он был главой Вурман-Сюктерского сельского поселения, а с 2015 по 2020 годы - депутатом Собрания депутатов Чебоксарского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU