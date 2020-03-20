Залезли в дом, избили и угрожали утопить: бизнесмен и безработный отделались условным сроком

20 Март 2020 2020-03-20T16:50:40+03:00

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31-летнего бизнесмена из деревни Синьял-Покровское Чебоксарского района и его 42-летнего безработного земляка суд признал виновными в незаконном проникновении в жилище, избиении и угрозе убийством.

В суде было доказано, что 9 мая 2019 года в своей деревне пьяные мужчины залезли в дом к 45-летнему знакомому, к которому они питали не самые теплые чувства. В момент визита «гостей» хозяин спал.

Бизнесмен и безработный избили мужчину. Удары они сопровождали угрозой утопить потерпевшего. Последний все-таки смог вырваться из дома и добежать до ближайшего магазина. Там он укрылся и по телефону позвал на помощь полицейских. Злоумышленников в итоге задержали.

- Суд назначил мужчинам наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года каждому, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU