В Димитровграде прошла операция по спасению бобра из лужи
Жители Димитровграда позвонили в городской отдел охотнадзора Минприроды Ульяновской области и сообщили о бобре, который сидит в глубокой луже на пересечении улиц Тараканова и Котовского. С их слов, туда его загнали бездомные собаки.
Специалисты прибыли на место и с помощью членов охотничьего сообщества выловили бобра. Животное не пострадало. После оно было выпущено в ближайший водоем.
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