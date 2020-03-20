В Димитровграде прошла операция по спасению бобра из лужи

20 Март 2020 2020-03-20T14:45:08+03:00

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Жители Димитровграда позвонили в городской отдел охотнадзора Минприроды Ульяновской области и сообщили о бобре, который сидит в глубокой луже на пересечении улиц Тараканова и Котовского. С их слов, туда его загнали бездомные собаки.

Специалисты прибыли на место и с помощью членов охотничьего сообщества выловили бобра. Животное не пострадало. После оно было выпущено в ближайший водоем.

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ИСТОЧНИК KP.RU