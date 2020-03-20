2020-03-20T13:08:32+03:00
Происшествия

Жителя Татарстана будут судить за секс-преступление в отношении трех детей

Мужчина уже признал свою вину
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Бугульме завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Как полагает следствие, 30 июля прошлого года в Бугульме 51-летний местный житель в подъезде дома по пьяни совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера.

- Выйдя на улицу и, увидев там детей в возрасте 10-11 лет, обвиняемый вновь совершил иные действия сексуального характера, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Одна из девочек рассказала об этом своим родителям, а те тут же обратились в полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу. Свою вину он уже полностью признал. Вскоре он предстанет перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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