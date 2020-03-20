2020-03-20T18:21:21+03:00
Политика

В Чувашии назначен новый исполняющий обязанности министра природы

Им стал председатель регионального правления «Российского экологического общества» Александр Воробьев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Новым исполняющим обязанности министра природы Чувашии стал председатель регионального правления «Российского экологического общества» Александр Воробьев. Соответствующий указ о назначении подписал врио главы республики Олег Николаев.

Отметим, что бывший и.о. главы ведомства Виктор Косачев ранее ушел в отставку по собственному желанию после полутора месяцев работы на данной должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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