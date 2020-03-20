В Чувашии назначен новый исполняющий обязанности министра природы
Им стал председатель регионального правления «Российского экологического общества» Александр Воробьев
Фото: pixabay.com
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Новым исполняющим обязанности министра природы Чувашии стал председатель регионального правления «Российского экологического общества» Александр Воробьев. Соответствующий указ о назначении подписал врио главы республики Олег Николаев.
Отметим, что бывший и.о. главы ведомства Виктор Косачев ранее ушел в отставку по собственному желанию после полутора месяцев работы на данной должности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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