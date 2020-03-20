Хозяйка предложила интим: жительницу Йошкар-Олы будут судить за поножовщину в гостях
В столице Марий Эл завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство. По обвинению в этом на скамье подсудимых вскоре окажется 43-летняя женщина.
По версии следствия, 30 ноября прошлого года в Йошкар-Оле обвиняемая гостила у приятельницы в квартире. Они выпивали. Во время застолья хозяйка предложила гостье интим. На что та взяла на кухне нож и напала на приятельницу. Женщина нанесла лезвием четыре удара в грудь хозяйки, а после стала душить ее подушкой. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, гостья поспешила покинуть квартиру.
Раненная женщина выжила лишь благодаря вовремя оказанной ей медпомощи. Напавшую на нее женщину задержали.
- Расследование завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Стоит отметить, что обвиняемая уже была судима – за убийство сопряженное с разбоем.
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ИСТОЧНИК KP.RU